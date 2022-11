Basquete: Paysandu domina Remo e vence clássico com folga pelo Campeonato Paraense

Pela quinta rodada do Campeonato Paraense de Basquete, o clássico Re-Pa terminou com um amplo domínio do Paysandu. No final, o placar apontou 95 a 57. A partida foi realizada no ginásio Moura Carvalho.

A superioridade bicolor foi analisada pelo treinador do Remo, Breno Pinheiro. "Hoje foi um desastre. Foi uma noite onde o time não se encontrou", falou. "Não conseguimos nos encontrar na defesa. O Paysandu veio determinado e cumpriram o que determinaram. Dominaram o nosso time. Assim como a vitória não é o ceu, a derrota não é o inferno. Precisamos aprender", enfatizou o treinador.

