Em resposta ao Paysandu, Remo coloca preço do ingresso a R$50 para o Re-Pa do playoff de basquete

O feriado será de decisão no Campeonato Paraense de basquete adulto masculino. Nesta quinta-feira (8), Remo x Paysandu voltam a se encontrar pelo playoff decisivo, que apontará o grande campeão estadual da temporada 2022. A partida ocorre no Ginásio Serra Freire, em Belém, às 20h30, com a entrada estipulada pela diretoria do Remo de uma forma “diferente”, em resposta ao Paysandu.

O Remo está cobrando o valor de R$ 10 pelo ingresso para quem estiver com a camisa do Leão; quem estiver sem pagará R$ 50 para acompanhar a partida. O anúncio foi feito nas redes sociais do clube e os torcedores pediram para que isso fosse feito no Baenão.

No jogo passado, disputado no Ginásio Moura Carvalho, do Paysandu, o clube bicolor cobrou R$ 10 para quem estivesse com a camisa do Papão e R$ 30 para quem estivesse sem.

No primeiro jogo do playoff de cinco jogos, o Paysandu levou a melhor e venceu pelo placar de 78 a 58. Quem vencer três partidas fica com o título do Parazão de Basquete 2023.