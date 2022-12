Paysandu: Mesmo com entrave, Aguilera confirma conversa com atacante ex-Remo e diz: 'negociando'

O Paysandu ainda possui interesse no atacante Bruno Alves, ex-Remo. A diretoria alviceleste trabalha para anunciar o jogador. O vice-presidente do clube, Roger Aguilera, informou que segue buscando um acerto com o atleta.

O atacante baiano de Seabra (BA), Bruno Alves, estava jogando pela Ponte Preta-SP, disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador de 30 anos defendeu o Remo no primeiro semestre e, de acordo com informações do jornalista Carlos Ferreira, estava com conversas avançadas com o Papão, porém, uma proposta do Leão Azul travou a negociação. Além do Remo e do Paysandu, outros clubes possuem interesse no atacante, mas o impasse continua e as conversas se estendem entre Papão e o empresário do atleta.

“[O Bruno Alves] está em negociação, nada concreto ainda”, disse Roger Aguilera.

Pela equipe da Ponte Preta-SP, Bruno Alves disputou apenas seis partidas e não foi muito aproveitado pelo técnico da Macaca, Hélio dos Anjos, todas as partidas Bruno Alves entrou no decorrer do jogo. Já pelo Remo, o atacante era titular absoluto na Série C do Campeonato Brasileiro e vestiu a camisa azulina por 32 vezes na temporada, marcando sete gols e sendo o vice-artilheiro da equipe no ano.