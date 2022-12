Patrick Brey acerta com clube paulista e não fica no Paysandu para 2023, diz vice-presidente

Um dos destaques do Paysandu na temporada 2022 e que virou um “xodó” da torcida bicolor, não vaio continuar no Papão para 2023. O lateral-esquerdo Patrick Brey, de 25 anos, não renovou com o clube paraense e jogará o Campeonato Paulista pelo Água Santa-SP. A informação foi confirmada pelo vice-presidente do Paysandu, Roger Aguilera.

O jogador pertence ao Triestina, da Itália e chegou ao Paysandu no início do ano teve o contrato estendido com o Papão até o fim da temporada. Roger Aguilera afirmou que o lateral-esquerdo não ficará no clube.

“[O Brey] fechou com o Água Santa-SP. Ele já tem contrato”, disse, Roger Aguilera.

Patrick Brey iniciou a carreira no Fluminense-RJ, passou pelo Vila Nova-GO, Cruzeiro-MG, Cortiba-PR e CSA-AL. No Paysandu realizou 43 partidas na atual temporada, a maioria delas como titular no time comandado pelo técnico Marcio Fernandes. Brey marcou dois gols com a camisa bicolor e conquistou o título da Copa Verde, diante do Vila Nova-GO.