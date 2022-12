Zagueiro se despede do Paysandu e diz: 'grato por fechar esse ciclo como campeão'

Enquanto o Paysandu está no mercado buscando as contratações de novos jogadores, alguns vão se despedindo da Curuzu. O zagueiro Lucas Costa publicou em sua conta no Instagram, que não seguirá no Papão na próxima temporada.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

O jogador de 27 anos, que chegou durante a disputa do campeonato Brasileiro da Série C, agradeceu a oportunidade de defendido o Paysandu na temporada e comentou sobre o título da Copa Verde conquistado diante do Vila Nova-GO.

Veja os comentários

“Obrigado, Paysandu, por todos os momentos vividos. Honrado por ter vestido essa camiseta, muito grato a Deus por fechar esse ciclo como campão e marcar o nome na história do clube”, escreveu.

Lucas recebeu mensagens de ex-companheiros de time e também de torcedores.

“Deus te abençoe, Big Lucas” – Atacante Robinho

“Que honra mais uma vez, irmão, competir contigo. Você é diferenciado, capita” – Volante João Vieira

“Deus abençoe, Lucão. Tu é brabo” – Meia José Aldo

VEJA MAIS

Lucas Rodrigies Costa, o Lucão, de 27 anos, realizou 15 partidas pelo Papão entre Brasileiro da Série C e Copa Verde, nove delas como titular e marcou um gol, além de ter levantado a taça da Copa Verde, o tricampeonato bicolor da história.