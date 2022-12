Após deixar o Paysandu, José Aldo acerta com clube da Série B do Brasileirão

O meia José Aldo, que se destacou nos últimos dois anos com a camisa do Paysandu, teve a ida para o Ituano oficializada. O jogador de 24 anos estava emprestado pelo Guarani-SC ao Papão. Pelo clube do interior paulista, Aldo vai disputar o Campeonato Paulista, além do Brasileirão Série B.

Desde 2021 no clube da Curuzu, José Aldo fez 50 jogos com a camisa alviceleste e marcou seis gols. O jogador foi um dos principais destaques bicolores dos últimos anos e conseguiu dar um fim ao drama do Paysandu na busca por um meia.

Em abril deste ano, José Aldo chegou a receber uma proposta da Ponte Preta, que também disputou a Série B. No entanto, o Paysandu cobriu a proposta da Macaca e manteve o meia até o restante da temporada 2022. No entanto, apesar dos esforços, o Paysandu não conseguiu o principal objetivo do ano: o acesso à Série B.

Com a camisa alviceleste, José Aldo conquistou a Copa Verde 2022. Já no Campeonato Paraense, o Papão de Aldo foi vice-campeão em uma final contra o maior rival, o Remo.