Paysandu: veja lances do chileno Javier Parraguez; Ettinger admitiu negociação

Como informado pela equipe de O Liberal, na última segunda-feira (12), o presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, admitiu que há negociações com o atacante chileno Javier Paraguez. O jogador de 32 anos pertence ao Colo-Colo-CHI e teve uma passagem razoável no Sport na última temporada.

VEJA MAIS

Em 36 partidas pelo Leão Pernambucano, 'El Búfalo' - como é conhecido - marcou oito gols e deu duas assistências. No entanto, após ser titular nos primeiros meses, sendo importante no vice da Copa do Nordeste, o jogador perdeu espaço ao longo da Série B.

Confira alguns lances do jogador que pode ser reforço do Bicola para 2023: