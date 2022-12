Ex-Remo rescinde com a Ponte Preta e deve ser anunciado no Paysandu nos próximos dias

O Paysandu está no mercado e após a eleição do clube, está anunciando durante a semana novos contratados para 2023. Um dos atletas que está na mira bicolor é o atacante Bruno Alves, ex-Remo e que estava na Ponte Preta-SP. O jogador rescindiu o contrato com o a Macaca e está livre para fechar com o Paysandu.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

A rescisão do atacante Bruno Alves foi divulgada no Boletim Informativo Diário da CBF (BID). A saída foi em comum acordo com o clube paulista, segundo o repórter Lucas Rossafa, de Campinas (SP). Em coletiva à imprensa, o presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, confirmou a negociação com Bruno Alves e o anúncio do atleta deve ser feito nos próximos dias pelo Papão.

VEJA MAIS

Bruno Alves, de 30 anos, jogou pelo Remo no ano passado. O atleta fez 32 partidas pelo rival bicolor na temporada e marcou sete gols, foi o vice-artilheiro do clube no ano e campeão do Parazão. Após a eliminação do clube azulino ainda na primeira fase da Série C, Bruno Alves acertou com a Ponte Preta-SP, para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, porém, não foi muito aproveitado pelo técnico Hélio os Anjos. Foram apenas seis partidas disputadas com a camisa da Macaca campineira, todas elas saindo do banco de reservas e nenhum gol marcado.