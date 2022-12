Presidente do Paysandu confirma vontade de repatriar atacante Nicolas, do Goiás: 'Temos conversado'

O presidente Maurício Ettinger, do Paysandu, confirmou que o clube tem o desejo de repatriar o atacante Nicolas, que passou pela Curuzu entre 2019 e 2021. O ex-artilheiro bicolor, que tem 33 anos, possui vínculo com o Goiás, clube que não pretende liberá-lo neste momento. O contrato do "Cavani da Amazônia" com o Esmeraldino é válido até o final de 2023.

"Nicolas é um cara que a gente sempre quis trazer de volta. Temos conversado, o contrato dele vai até o final de 2023, se não me engano. Temos a intenção, mas agora o Goiás não libera, já tentamos, mas eles não liberam. Vamos ter que esperar um pouco mais", resumiu Ettinger durante entrevista coletiva realizada nesta segunda-feira (12), na Curuzu.

Nicolas é um ídolo recente do Paysandu. Seu retorno é muito pedido por torcedores nas redes sociais. Pelo Papão, acumulou números expressivos nas três temporadas em que esteve na Curuzu: foram 103 jogos com a camisa bicolor e 37 gols marcados. Ele foi vendido ao Goiás durante a temporada de 2021, negociação que rendeu cerca de R$ 1,5 milhão ao clube alviceleste.

