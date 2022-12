Presidente do Paysandu confirma negociação com Bruno Alves, ex-Remo: 'vamos anunciar em breve'

O presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, revelou em entrevista coletiva nesta segunda-feira (12), no estádio da Curuzu, em Belém, que está negociando a contratação do atacante Bruno Alves, ex-Remo. De acordo com o mandatário bicolor, o jogador, que defendeu a Ponte Preta na reta final da Série B deste ano, junto com o paraguaio Javier Parraguez, podem ser anunciados pelo Papão nos próximos dias.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

"Estamos negociando com quatro ou cinco jogadores, esses [Bruno Alves e Parraguez] estão na lista. Em breve vamos anunciar no site do Paysandu", disse o presidente.

Segundo Ettinger, o Paysandu ainda não fechou o elenco para a temporada de 2023. Ele afirmou que o clube ainda continua no mercado em busca de mais jogadores e que novos atletas deverão ser anunciados nesta terça-feira (13).

"Não paramos as contratações. Devemos anunciar mais duas amanhã [terça-feira, 13]. Estava em uma reunião agora, definindo as peças que estão faltando e devem vir, pelo menos, mais dois atacantes e dois laterais. Estamos, além disso, buscando renovações", explicou.