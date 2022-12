Maurício Ettinger diz que Paysandu vai manter 65% do elenco da temporada de 2022 para 2023

O presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, informou que novas renovações de contrato com jogadores que atuaram na temporada de 2022 devem ser anunciadas nos próximos dias. Em entrevista coletiva, concedida nesta segunda-feira (12), o mandatário bicolor disse que 65% do elenco que foi campeão da Copa Verde deste ano devem ficar no clube para 2023.

"No primeiro ano, de 2021 para 2022, identificamos vários erros. Em 2022 já corrigimos muitos desses problemas e em 2023 acreditamos na continuidade. Vamos renovar contrato de 65% do elenco do último ano, vamos manter o Márcio [Fernandes] e investir mais na parte psicológica dos atletas. É corrigindo os detalhes que vamos subir [à Série B] com certeza no final da temporada", projetou.

De acordo com o presidente, até o final desta semana, mais renovações de contrato devem ser anunciadas. Ettinger explicou que muitos atletas estão negociando com o futebol paulista, o que atrapalha o acordo. Apesar disso, ele está confiante de que, pelo menos, dois jogadores renovem contrato até a sexta-feira (16).

"Por enquanto renovamos com sete jogadores, mas estamos com mais atletas que atuaram pelo clube neste ano. Vamos resolver isso tudo ainda nesta semana, pode ser que tenhamos mais duas renovações. Muitos jogadores querem atuar no Campeonato Paulista, por questões financeiras, de visibilidade. Se não der para alguns jogadores virem agora, vem pro Brasileirão com certeza", afirmou.