Paysandu não terá executivo de futebol para a disputa do Parazão, afirma presidente

O Paysandu não terá executivo de futebol para a disputa do Campeonato Paraense de 2023. Pelo menos é o que afirmou o presidente do clube, Maurício Ettinger. Em entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira (12), na Curuzu, o mandatário bicolor disse que o trabalho de captação de atletas no estadual deve ser realizado pela própria diretoria. No entanto, essa estratégia poderá ser revista ao decorrer do ano.

"Não quer dizer que não teremos executivo o ano todo. Estamos conversando com alguns nomes, como o Ari [Barros], mas no Parazão não teremos executivo. Vale lembrar que a função de executivo não é só de captar jogadores, mas sim de arrumar a casa como um todo. Temos agora o Lecheva, o Candick, que são pessoas que podem fazer a função de diretor e executivo no Paraense. Quando tivermos a casa minimamente arrumada, podemos trazer um executivo, mas pro Campeonato Brasileiro", disse Ettinger.

Apesar de não planejar a contratação de um executivo de imediato, Ettinger deixou claro que o preferido para assumir o cargo no futuro é Ari Barros, ex-Remo. Segundo o presidente do Paysandu, o dirigente só não foi contratado por "questões financeiras", mas é alvo do Papão para o fim do estadual.

"Conversamos com Ari, vimos o perfil dele e achamos excelente, porque se encaixa com o nosso. Ele só não vem agora por questões econômicas, financeiras. Devemos retomar essa conversa em março, caso ele esteja disponível no mercado, ou vamos a procura de outro nome", explicou o presidente.