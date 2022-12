Presidente do Paysandu diz que cotas da Copa do Brasil vão aumentar em 2023

O presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, informou que a cota de premiação da Copa do Brasil de 2023 será maior que edições anteriores do torneio. O mandatário do Paysandu disse, em entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira (12), na Curuzu, em Belém, que obteve a informação com "fontes na CBF" e vai apresentar essa nova premiação ao Conselho Deliberativo (Condel) do Papão, que deve votar o orçamento para 2023 nesta semana.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

"Vamos apresentar o orçamento ao Condel e ir atrás de cotas da Copa do Brasil, adiantamento de valores. Tivemos a informação, por meio de fontes na CBF, que a verba da Copa do Brasil vai quase dobrar. Então, acreditamos que financeiramente vamos continuar estáveis, igual neste ano", disse o presidente do Paysandu.

VEJA MAIS

Desde 2013, quando passou a adotar novo formato, a Copa do Brasil se tornou o campeonato mais "rentável" do Brasil. Em 2022, a competição pagou ao vencedor, Flamengo, cerca de R$ 60 milhões.

A CBF paga aos clubes valores por mérito esportivo. Ou seja, quanto mais o clube avança no torneio, mais recebe cotas de participação da entidade. O Paysandu, por exemplo, clube que avançou apenas até a terceira fase do da competição, recebeu R$ 1,3 milhão.