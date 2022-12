Paysandu: Volante Mikael se despede do clube e acerta com clube da Série B

O volante Mikael, do Paysandu, se despediu do clube pelas redes sociais. O volante, de 29 anos, não fará parte do elenco bicolor para a temporada 2022. Mikael deixa o Papão depois da conquista da Copa Verde. O jogador acertou a ida para o Atlético-GO, que disputará a Série B do Brasileiro no ano que vem.

VEJA MAIS

Mikael veio do Ypiranga-RS para o Paysandu neste ano de 2022. Em 38 partidas, o jogador fez três gols. Titular durante boa parte da temporada, o volante se envolveu em polêmica após ser expulso em jogo contra o Vitória, no quadrangular de acesso da Série C. A torcida bicolor chegou a pedir a saída do atleta.