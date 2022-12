Paysandu contrata atacante ex-Remo que foi o oitavo maior artilheiro do Brasil em 2022

O Paysandu confirmou a contratação do atacante Mário Sérgio, na noite desta segunda-feira (12). Ex-Remo, o jogador, de 27 anos, chega para a segunda passagem pelo futebol paraense. Mário Sérgio é mais um reforço do Papão para a temporada 2023.

Em 2022, o atleta defendeu as cores do Mirassol e do Fluminense-PI. Pelo Leão da Alta Araraquarense, o jogador fez cinco partidas e não balançou as redes. Em compensação, pelo Tricolor do Piauí, Mário fez 24 gols em 30 partidas. Os números colocaram o atacante como o oitavo maior artilheiro do Brasil na temporada.

Com a camisa do Fluminense-PI, Mário Sérgio marcou 15 gols no Campeonato Piauiense, 3 na Copa do Brasil e mais 6 no Brasileirão Série D.

VEJA MAIS

Já pelo Remo, Mário Sérgio chegou no início de 2019 e ficou somente até as rodadas iniciais da Série C. Pelo Leão, o atacante foi campeão paraense. Em 14 partidas com a camisa azulina, o jogador marcou apenas dois gols.

Mário Sérgio já falou pela primeira vez como jogador do Paysandu ao site oficial do clube: "Espero corresponder às expectativas de todos vocês e que juntos possamos alcançar nossos objetivos no ano, com a conquista do título estadual e garantir vaga na Série B", disse o atacante.

Ficha técnica

Nome: Mário Sérgio Pereira Júnior

Nascimento: 02/09/1995 (27 anos)

Naturalidade: Candeias (BA)

Altura: 1,79 m

Peso: 74 kg

Posição: atacante

Clubes: Bahia, Botafogo-SP, Botafogo-PB, Remo, Fluminense-PI e Mirassol-SP