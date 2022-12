Paysandu terá o ídolo Vandick Lima como executivo de futebol em 2023; afirma Roger Aguilera

O Paysandu terminou a temporada 2022 sem executivo de futebol, após a saída de Fred Gomes, terá a função ocupada pelo ídolo Vandick Lima. A informação foi dada inicialmente pelo colunista Carlos Ferreira, do Grupo Liberal e confirmada pelo O Liberal com o vice-presidente bicolor Roger Aguilera.

O novo profissional bicolor está com 57 anos e apoiou o presidente Maurício Ettinger no processo eleitoral, que ocorreu no último dia 7. Com a reeleição de Ettinger, Vandick era um dos candidatos à área. Em breve contato com a equipe de O Liberal, Roger Aguilera, afirmou que o ídolo alviceleste irá assumir o cargo: “Vai ser”, afirmou.

Vandick Lima atuou pelo Paysandu de 2001 a 2003, conquistou vários títulos pelo clube como jogador, além de ser uma das peças principais na conquista do maior título do Papão, a Copa dos Campeões, em 2002, marcando três gols na final contra o Cruzeiro-MG.

Vandick e o presidente Maurício Ettinger durante a eleição do Paysandu (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Recentemente Vandick esteve à frente do Águia de Marabá, no Campeonato Paraense, levando o Azulão de volta à Série D do Campeonato Brasileiro. O ídolo bicolor trabalhou na Segundinha do Parazão, pelo Carajás FC, clube de Parauapebas (PA).