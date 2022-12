Paysandu: Marlon pode reeditar dupla com Nicolas com nova especulação da Série A do Brasileirão

As especulações em torno do atacante Marlon, do Paysandu, continuam a mil. Nesta quarta-feira (14), a jornalista Tandara Reis, da imprensa goiana, afirmou que o jogador foi oferecido ao Goiás, que disputa a Série A do Brasileirão. No entanto, o valor inicial do empréstimo não teria agradado a diretoria esmeraldina.

Caso a suposta negociação chegue a um acordo, Marlon poderá reencontrar um ídolo recente da torcida bicolor: o atacante Nicolas. No Goiás desde meados de 2021, Nicgol foi companheiro de Marlon no Papão de 2020 até a saída para o Alviverde.

Parceria

Enquanto estiveram juntos, ao longo de quase um ano, ambos fizeram 17 gols pelo Papão. Detalhando estes números durante a parceria, Nicolas fez 33 partidas com a camisa do Papão e marcou 11 gols. Já Marlon disputou 29 duelos pelo clube alviceleste no período e balançou as redes seis vezes.

Coritiba

Vale lembrar, na última terça-feira (13), Marlon já havia sido especulado pela imprensa paranaense no Coritiba, que também está na elite do Brasileirão. Assim como nos moldes da possível saída para o Goiás, a saída de Marlon para o Coxa também seria por empréstimo.

Números

Há três temporadas no Paysandu, Marlon tem 90 partidas com a camisa bicolor e 25 gols marcados. Titular absoluto no setor ofensivo da equipe, este ano de 2022 foi o melhor do atacante pelo clube da Curuzu e também da carreira: foram 16 gols em 43 partidas.