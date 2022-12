Atacante Javier Parraguez recusa o Paysandu e fecha com clube do Chile para 2023

O Paysandu que estava negociando com o chileno Javier Parraguez, ex-Sport, mas o jogador acabou fechando com outro clube. O atacante de 32 anos, foi anunciado pelo Coquimbo Unido (CHI), nesta quarta-feira (14).

A equipe bicolor estava tratando com o jogador, que tinha encerrado o vínculo com o Sport, mas a resposta não foi a esperada. O presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, confirmou a negociação com o atleta, mas o atacante preferiu ficar no Chile.

Parraguez iniciou a carreira no Club Deportivo Linares Unido, no Chile e a carreira foi praticamente no país onde nasceu. De 2019 até 2021, Parraguez defendeu o Colo-Colo, clube tradicional chileno, até fechar com o Sport, por empréstimo, para a atual temporada.

Com a camisa do Sport o jogador atuou em 36 partidas, marcou oito gols e deu duas assistências, mas não conseguiu o principal objetivo do clube pernambucano que era o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.