Agnaldo é apresentado como coordenador do Remo e promete linha dura: ‘ninguém é maior que o clube'

O Remo apresentou nesta quinta-feira (15) no estádio Baenão, em Belém, o novo coordenador técnico do clube, Agnaldo de Jesus. Na primeira declaração no retorno à comissão técnica do Leão Azul, o "Seu Boneco" disse que aceitou o convite logo no primeiro contato da diretoria. Ele afirmou que tem um "compromisso histórico" com o time do Baenão.

"Foi tudo muito rápido. Falamos em valores e o Fábio [Bentes] me disse: 'posso te oferecer tanto'. Na hora eu disse que tava dentro. Sempre fui muito prático com as minhas coisas e me coloquei inteiramente à disposição do clube. Nosso objetivo aqui é crescer ainda mais, colocando como guia uma verdade: ninguém é maior que o Clube do Remo", disse Agnaldo.

O que o Leão Azul promete para 2023?

O Remo entra na temporada de 2023 em uma espécie de "litígio" com a torcida. Após o título paraense e contratações de peso no final do estadual, o Leão Azul foi eliminado ainda na primeira fase da Série C. A opinião da arquibancada parecia unânime após o revés precoce: faltava comprometimento dos jogadores com o clube.

No entanto, Agnaldo promete estabelecer uma "linha dura" dentro do Remo. De acordo com ele, um dos objetivos da nova coordenação técnica será verificar, ainda nos vestiários, indícios de descomprometimento com o clube. Segundo o ídolo remista, todos esses casos serão imediatamente repassados à comissão técnica.

"Estou à disposição do [Marcelo] Cabo. Caso ele me solicite uma informação, eu vou passar. A única coisa inegociável aqui é jogador que não esteja compromissado. Só fica aqui quem tiver compromisso com o Remo. Encaro essa tarefa com muita tranquilidade. Gerir pessoas é algo que me faz bem e eu sei fazer. Muitos atletas, inclusive, já me procuraram para falar comigo. Estou aqui para apaziguar o ambiente", disse Agnaldo.

Pré-temporada já começou

A pré-temporada azulina para a temporada 2023 já começou. Desde segunda-feira (11), o elenco iniciou avaliações físicas e médicas com a comissão técnica. O primeiro treino está marcado para ocorrer na sexta-feira (16), no Baenão.

Apesar disso, o Leão só deverá entrar em campo para uma partida oficial no dia 21 de janeiro, pela abertura do Campeonato Paraense de 2023.