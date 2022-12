Alvo do Paysandu, Bruno Alves recebe proposta do Remo, afirma jornalista

Vinculado ao Paysandu nas últimas semanas, o nome do atacante Bruno Alves passou a ganhar força no maior rival do Papão, o Remo. De acordo com o jornalista Carlos Ferreira, o jogador recebeu uma proposta do Leão Azul e ficou "balançado" com o interesse, mesmo com negociações avançadas com o time da Curuzu.

Bruno Alves foi um dos destaques do Remo na temporada de 2022. Titular em grande parte do ano, o jogador foi um dos mais elogiados pela torcida, mesmo com a eliminação azulina ainda na primeira fase da Série C. Ao final do Brasileirão, o jogador deixou Belém rumo a Campinas, onde defendeu a Ponte Preta na Segundona, mas sempre manifestou carinho pelo Fenômeno Azul.

Apesar disso, o destino de Bruno Alves em 2023 parecia ser o Paysandu, maior rival do Remo. Fontes do Núcleo de Esportes de O Liberal passaram a indicar que o nome do atacante era forte na Curuzu. O presidente bicolor, Maurício Ettinger, inclusive admitiu, na última segunda-feira (12), que o clube estaria negociando com o atleta.

No entanto, tudo mudou esta semana, quando o jogador recebeu uma proposta da diretoria azulina. Apesar da procura, o nome do jogador não é unanimidade na comissão técnica.

Bruno Alves chegou ao Remo no início da temporada. Com a camisa azulina o jogador disputou 32 jogos, marcou sete gols e foi Campeão Paraense em cima do Paysandu.

O atacante deixou o Remo após a eliminação remista na Série C do Brasileirão e rumou para a Ponte Preta. No entanto, os números em Campinas não foram tão positivos. Foram apenas seis partidas disputadas e nenhum gol marcado.