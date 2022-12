Técnico Marcelo Cabo chega a Belém e comanda o primeiro treino no Remo

O Remo segue treinando visando a estreia do Parazão 2023. A equipe azulina iniciou a preparação na última segunda-feira (12), com exames médicos, mas neste domingo (18), no CT do clube em outeiro, o elenco remista teve o primeiro contato com o técnico Marcelo Cabo, que estava liberado pela diretoria azulina para resolver assuntos familiares, e não participou da apresentação dos atletas.

O técnico Marcelo Cabo conversou com os atletas e funcionários do clube e comandou o primeiro treino no Leão Azul. Cabo ajudou na formação do elenco ao lado da diretoria de futebol e o executivo Thiago Gasparino. O clube já possui 26 jogadores, incluindo atletas das categorias de base, mas que ficarão um período afastados para a disputa da Copa São Paulo, no início de janeiro.

A diretoria azulina realizou nove contratações, além de ter deixado uma base do time que atuou nesta temporada. Nomes como o goleiro Vinícius, o lateral-esquerdo Leonan, o zagueiro Wendel Lomar, os volantes Anderson Uchôa e o meia Soares, são atletas que continuam no Baenão.

Veja o elenco do Remo para 2023

Goleiros

Vinícius (tem contrato até o final de 2023)

Zé Carlos (contrato renovado após a Série C 2022)

Victor Lube (contrato renovado após a Série C 20220

Ruan (jogador das categorias de base)

Laterais

Rony (tem contrato até o final de 2023)

Leonan (contrato renovado após a Série C 2022)

Lucas Mendes (contratado após passagem pelo Operário-PR)

Raí (contratado após passagem pelo Confiança)

Zagueiro

Diego Ivo (contratado após passagem pelo CRB-AL)

Wendel Lomar (contrato renovado após a Série C 2022)

Ícaro (contratado após passagem pelo ABC-RN)

Diego Guerra (contratado após passagem pelo Botafogo-SP)

Volantes

Pingo (tem contrato até o final de 2023)

Paulinho Curuá (tem contrato até o final de 2023)

Richard Franco (contratado após passagem pelo Náutico-PE)

Anderson Uchôa (contrato renovado após a Série C 2022)

Pablo Roberto (empréstimo renovado após a Série C 2022)

Henrique (jogador das categorias de base)

Meias

Rodriguinho (contratado após passagem pelo Al Bataeh-EAU)

Soares (contrato renovado após a Série C 2022)

Atacantes

Ronald (tem contrato até o final de 2023)

Pedro Sena (jogador das categorias de base)

Tiago Mafra (jogador das categorias de base)

Jean Silva (contratado após passagem pelo Figueirense)

Fabinho (contratado após passagem pelo Jaraguá do Sul-SC)

Muriqui (contratado após passagem pelo Avaí)