Após título do Parazão Feminino, Remo provoca Paysandu com funk e apaga as luzes do Baenão

O Remo conquistou o título do Parazão Feminino sobre o Paysandu. Como de costume, o vencedor provocou o rival. Durante as comemorações, no Baenão, as luzes do estádio foram apagadas e um funk com a letra "apaga a luz e ascenda o celular" foram usados para zoar o Papão.

Remo provocou o maior rival em referência ao título estadual masculino (Reprodução / Remo TV)

O momento é uma referência ao título do Remo no Parazão masculino neste ano. O Leão conquistou a taça sobre o Paysandu em pleno Estádio da Curuzu. Quando a equipe foi levantar a taça, as luzes da Curuzu se apagaram e os azulinos fizeram a festa no escuro.