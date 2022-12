Em noite de Musa, Remo goleia o Paysandu de novo e conquista o Parazão Feminino

O Remo é campeão do Campeonato Paraense Feminino! A equipe azulina goleou o Paysandu por 4 a 0, na noite de terça-feira (20), no Estádio do Baenão. A artilheira Musa, com três gols, foi o grande destaque da noite. Carol completou a goleada azulina.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Com mais este título, o Remo sagrou-se bicampeão estadual de forma consecutiva. Esta foi a terceira taça do Leão do Parazão Feminino. O Leão, campeão invicto deste torneio, com 100% de aproveitamento - 14 jogos e 14 vitória -, garantiu a vaga no Brasileirão Série A3 de 2023.

Com a vitória por 4 a 0, o Remo conquistou a taça com o placar agregado de 9 a 1. No primeiro jogo, que ocorreu no último dia 12, no Estádio da Curuzu, o Leão já havia vencido por 5 a 1. Na ocasião, Musa, Janaína (contra), Lora Soure, Angela e Nati fizeram para o clube azulino, enquanto Dan descontou.

VEJA MAIS

O jogo

O Remo acabou com qualquer chance de reação do Paysandu aos 20 minutos. Melhor na partida, o Leão abriu o placar em jogada de bola parada. Anne cobrou falta rasteira para a área e Carol desviou para o fundo das redes, aumentando ainda mais a vantagem.

O segundo veio 12 minutos depois. Contra-ataque azulino com Carol que, sozinha, achou Musa na pequena área. A jogadora só teve o trabalho de empurrar para o gol. E, aos 42, mais um escanteio para o Remo. Carol levantou na área e Musa desviou de coxa para fazer o terceiro.

A goleada azulina foi sacramentada já no segundo tempo. Aos 33 minutos, Fabi foi lançada por Anne pelo lado esquerda. Ela cruzou para a área, Musa fez o terceira da noite e fechou a conta. Placar final: 4 a 0 para o Leão Azul.