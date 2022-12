Time feminino do Remo Lions conquista o Parazão de Flag Football

O Remo Lions conquistou o título do Campeonato Paraense de Flag Football, a categoria feminino. A competição foi realizada no último final de semana, em Belém. A equipe venceu todas as quatro partidas e garantiu a taça da competição.

O time azulino obteve destaque nesta temporada, já que conquistou três títulos na modalidade. Enquanto isso, o time masculino também conquistou pódio no estadual, ao ficar em terceiro lugar.

Após os feitos de ambas as equipes, o diretor geral do Remo Lions, Mauro D'antona, comentou sobre o encerramento da temporada ao site oficial do Clube do Remo:

"Fechamos o ano de 2022 conquistando o Paraense Feminino. Agradecemos a todos que fazem parte do Remo Lions, atletas, comissão técnica, diretoria e torcedores. Obrigada ao Clube do Remo por todo apoio nessa trajetória. Que em 2023 venha mais títulos", disse Mauro.