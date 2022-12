Após renovação, lateral-esquerdo do Remo avalia Marcelo Cabo: 'Primeiro contato muito positivo'

O lateral-esquerdo Leonan é um dos 12 jogadores remanescentes no Remo da temporada de 2022. Ele renovou contrato após o fim da Série C e já vem trabalhando com o restante do elenco na montagem e estruturação do novo Leão Azul, que em 2023 tentará o bicampeonato estadual e o acesso à Série B.

Ao lado dos remanescentes e novos contratados, o lateral-esquerdo sabe que é uma das peças centrais do elenco e, por conta disso, avalia o novo elenco de forma bem positiva.

"Eu vejo que estamos montando um grupo bastante competitivo, com muitos jogadores de bom nível técnico. É clichê falar isso, mas o Remo só tem a ganhar. Eu tenho certeza que vamos chegar em muitas competições ao longo do ano", diz Leonan.

Segundo ele, a renovação foi um fator de comum acordo que o agradou bastante. "(Renovei) De uma forma muito natural. O clube queria que eu voltasse e eu também queria muito ficar aqui, me sinto em casa. Foi uma renovação normal, não tivemos problemas e tudo foi muito bem acordado para que a gente fizesse uma boa temporada", acrescenta.

Nesta semana o atleta já trabalhou sob o comando do técnico Marcelo Cabo e no primeiro treino já teve algumas boas impressões. "Ele passou algumas instruções para a gente de como ele quer que o time jogue. Algumas características que a gente já pode implementar no grupo. Foi um primeiro contato muito positivo, tanto da forma dele se expressar, como da maneira que a gente reagiu", acrescenta.

Até o momento, o Clube do Remo conta com 31 jogadores, sendo que 12 foram contratados para a próxima temporada, outros 12 renovaram o possuem contrato vigente. Além deles, ainda estão no grupo cinco jogadores que foram promovidos das categorias de base. Para quem chega agora, Leonan dá uma dica preciosa. "A dica é se acostumar com o calor. É claro que com o tempo vamos melhorando o entrosamento e unindo mais o grupo para que ninguém seja surpreendido", encerra.