Novo atacante do Remo realiza exames e faz o primeiro treino no Baenão; veja fotos

A preparação do Remo para a temporada 2023 segue a todo vapor. O elenco azulino trabalhou nesta segunda-feira (19), no Estádio Evandro Almeida, Baenão, e contou com todo os jogadores contratados pela diretoria remista na movimentação. O último atleta a chegar a Belém foi o atacante Muriqui, que realizou exames médicos durante o final de semana e já trabalhou no gramado.

Muriqui, de 36 anos, foi a novidade no treino remista. O jogador é uma das principais contratações do Remo para a temporada 2023 e chegou a Belém com o aval do técnico Marcelo Cabo, que ajudou a montar o elenco azulino ao lado de Thiago Gasparino e a diretoria de futebol.

O atacante estava atuando no Avaí-SC, na Série A do Campeonato Brasileiro, equipe que acabou sendo rebaixada. O jogador não iniciou os trabalhos no último dia 12, pois tinha compromisso familiares e se apresentou ao Leão Azul na sexta-feira (16).

O carioca iniciou a carreira no Madureira-RJ, jogou pelo Vasco da Gama-RJ, além de ter atuado no Paysandu, em 2006, pela Série B. Defendeu também o Atlético-MG, mas foi na China, que Muriqui ganhou fama, defendeu quatro equipes chinesas e ficou no país por nove anos, além de ter jogado também no Catar e no Japão. Em 2022 o atacante realizou 37 partidas pelo Avaí e marcou oito gols.