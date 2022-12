Ex-Remo, Rodrigo Pimpão assina com clube de Santa Catarina e jogará com lateral ex-Paysandu

O atacante Rodrigo Pimpão terá casa nova na temporada de 2023. Depois de deixar o Remo na metada da Série C de 2022, o jogador vai defender as cores do Marcílio Dias-SC no ano que vem. O anúncio foi feito na tarde desta segunda-feira (19), pelas redes sociais do clube catarinense.

No Marcílio Dias, Rodrigo Pimpão fará companhia a outro conhecido do futebol paraense: o lateral-esquerdo Mateus Miller, que atuou no Paysandu em 2018. Ambos disputarão em 2023, além do campeonato estadual, a recopa de Santa Catarina.

Pimpão no Remo

A chegada de Pimpão foi bastante festejada pela torcida do Remo. O atacante chegou a Belém com “pompa” de futuro ídolo. Na época, o jogador revelou que abriu mão de multa para jogar no Leão.

Apesar disso, o atleta foi questionado pela torcida pelas atuações. Aos 34 anos, Rodrigo Pimpão não rendeu o que o Fenômeno Azul e a diretoria esperava, disputou em 11 partidas pelo clube, sete como titular, e marcou um gol, sendo dispensado na metade da Série C de 2022.

Enquanto ainda estava no Remo, Rodrigo Pimpão se envolveu em um polêmica. O clube manifestou apoio ao Projeto de Lei 1.153/2019, que visaria a modernização da Lei Pelé. Mas Pimpão, junto a outros atletas, reagiram negativamente, afirmando que 'não podem criar uma lei contra nós atletas'.