Reviravolta: Portal diz que meia pode reforçar o Remo, mas clube azulino nega

Após ser anunciado pelo CSE-AL, nesta terça-feira (20), o meia Didira, que tem vínculo com o CSA-AL por empréstimo, pode ser reforço do Remo, segundo o GE Alagoas. De acordo com a publicação, o clube teria sido informado pelo próprio jogador que havia iniciado a negociação com o time azulino.

O CSE tinha um acordo verbal com Didira e chegou a participar de treinos junto à equipe, mas não deve permanecer no elenco, segundo a própria direção da equipe.

Nesta temporada, o meia Didira fez 34 partidas entre ASA-AL e CSA-AL. Foram 28 jogos pelo Azulão, enquanto que pelo time de Arapiraca Didira entrou em campo mais seis vezes. O meia se transferiu para Arapiraca na reta final da Série D para tentar ajudar o clube no acesso à Terceira Divisão do Brasileiro, que acabou não se concretizando.

Fonte nega

A equipe de O Liberal tentou confirmar a informação com o Remo, que não deu retorno sobre o tema. No entanto, uma fonte interna negou que o clube tenha acertado com o jogador. Apesar disso, o Leão ainda estaria no mercado em busca de reforços para a temporada 2023.

Opções

Até o momento, o técnico azulino Marcelo Cabo conta com duas opções para o meio: Rodriguinho, contratado após passagem pelo Al Bataeh-EAU, onde permaneceu por após quatro anos, e Soares, de contrato renovado após a Série C.