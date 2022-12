No Estádio do Baenão, Remo apresenta elenco para a temporada 2023; veja as fotos

No intervalo do jogo em que o Remo conquistou o Campeonato Paraense Feminino, o clube apresentou a equipe masculina para a temporada 2023. A exibição teve a presença de todos os 31 jogadores do elenco azulino, que estão confirmados para o próximo ano, além do técnico Marcelo Cabo.

A diretoria azulina realizou nove contratações até o momento, além de ter deixado uma base do time que atuou nesta temporada. Nomes como o goleiro Vinícius, o lateral-esquerdo Leonan, o zagueiro Wendel Lomar, os volantes Anderson Uchôa e o meia Soares, são atletas que continuam no Baenão.

No total, o Remo conta 12 jogadores remanescentes desta temporada. Ou seja, quase 39% do grupo azulino é de jogadores que participaram do fracasso da Série C do Brasileiro 2022, em que a equipe sequer avançou para a fase quadrangular de acesso. Ou seja, uma série de atletas que buscam dar a volta por cima no Leão.

O elenco conta também 26 atletas diretamente da equipe profissional, sendo que outros cinco vêm das categorias de base do Remo. São eles o goleiro Ruan, o volante Henrique, e os atacantes Henrique, Pedro Sena e Tiago Mafra. Mesmo sendo integrados ao grupo principal, os jovens devem se ausentar durante a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que começa em janeiro.

Vale lembrar, o Remo é o atual campeão do Campeonato Paraense. A equipe azulina inicia a defesa do título estadual no dia 21 de janeiro, um sábado, contra o Independente. A Federação Paraense de Futebol (FPF) ainda divulgará o horário e local da partida, que tem mando do Leão.

Veja o elenco do Remo para 2023

Goleiros

Vinícius (tem contrato até o final de 2023)

Zé Carlos (contrato renovado após a Série C 2022)

Victor Lube (contrato renovado após a Série C 20220

Ruan (jogador das categorias de base)

Laterais

Rony (tem contrato até o final de 2023)

Leonan (contrato renovado após a Série C 2022)

Lucas Mendes (contratado após passagem pelo Operário-PR)

Raí (contratado após passagem pelo Confiança)

Zagueiros

Diego Ivo (contratado após passagem pelo CRB-AL)

Wendel Lomar (contrato renovado após a Série C 2022)

Ícaro (contratado após passagem pelo ABC-RN)

Diego Guerra (contratado após passagem pelo Botafogo-SP)

Volantes

Pingo (tem contrato até o final de 2023)

Paulinho Curuá (tem contrato até o final de 2023)

Richard Franco (contratado após passagem pelo Náutico-PE)

Anderson Uchôa (contrato renovado após a Série C 2022)

Pablo Roberto (empréstimo renovado após a Série C 2022)

Henrique (jogador das categorias de base)

Meias

Rodriguinho (contratado após passagem pelo Al Bataeh-EAU)

Soares (contrato renovado após a Série C 2022)

Atacantes

Ronald (tem contrato até o final de 2023)

Pedro Sena (jogador das categorias de base)

Tiago Mafra (jogador das categorias de base)

Jean Silva (contratado após passagem pelo Figueirense)

Fabinho (contratado após passagem pelo Jaraguá do Sul-SC)

Muriqui (contratado após passagem pelo Avaí)

Henrique (jogador das categorias de base)