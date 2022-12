Copa do Brasil de 2023: Saiba os possíveis adversários de Remo, Tuna e Águia de Marabá na 1ª fase

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou os critérios que serão usados no sorteio que vai definir os confrontos da 1ª fase da Copa do Brasil de 2023. Assim como ocorreu nas edições anteriores do torneio, 80 participantes foram divididos em oito potes, com base no ranking de clubes da entidade.

Os clubes da 1ª fase foram ordenados de acordo com o Ranking Nacional de Clubes (RNC) de 2022. Eles foram divididos em potes com 10 equipes cada. Apenas três equipes paraenses disputam esta etapa da competição: Remo, Tuna e Águia de Marabá.

De acordo com o regulamento da Copa do Brasil, os potes vão de A a H. Os confrontos serão feitos entre A x E, B x F, C x G e D x H.

Veja os possíveis adversários das equipes paraenses

Remo

Atual campeão paraense, o Remo foi alocado no pote C. Seguindo o regulamento do torneio, o Leão deverá enfrentar, na primeira fase, adversários do pote G, que possui as seguintes equipes:

São Bernardo-SP

Vitória-ES

Nova Mutum-MT

Pacajus-CE

Tuntum-MA

Caucaia-CE

Real Desportivo-RO

Maringá-PR

Operário-MS

Marília-SP

Tuna Luso

Terceira colocada no Parazão de 2022, a Tuna Luso foi alocada no pote F, segundo a CBF. Dessa forma, a equipe enfrentará na primeira fase clubes que estão no pote B, composto por:

Juventude-RS

Vasco-RJ

Coritiba-PR

Chapecoense-SC

Avaí-SC

CRB-AL

CSA-AL

Vitória-BA

Vila Nova-GO

Ponte Preta-SP

Águia de Marabá

Classificada como quarta colocada no Parazão de 2022, o Águia de Marabá é a equipe do Pará pior ranqueada na Copa do Brasil. Por isso, o clube foi alocado no pote H, que enfrentará times do pote D, formado por:

ABC-RN

Ituano-SP

Manaus-AM

Volta Redonda-RJ

Ypiranga-RS

Ferroviário-CE

Botafogo-PB

Santa Cruz-PE

Brasiliense-DF

América-RN

Paysandu na terceira fase

O Paysandu é a única equipe paraense classificada para a terceira fase da competição. O clube garantiu a vaga após conquistar a Copa Verde de 2022. Além do time azulino, garantem lugar nesta etapa do campeonato os brasileiros classificados para a Libertadores, o campeão da Copa do Nordeste e o campeão da Série B.

Regulamento

A primeira fase será disputada em jogo único, com a equipe melhor ranqueada atuando fora de casa. Além disso, o visitante terá a vantagem de se classificar em caso de empate no tempo normal.