Taça da Libertadores do Flamengo pode ter sido quebrada em visita a Macapá; veja

A taça da Libertadores da América, conquistada pelo Flamengo em 2022, pode ter sido danificada durante visita a Macapá (AP) na terça-feira (20). Os troféus do time, incluindo a taça da Copa do Brasil 2022, passaram o dia expostos a torcedores rubro-negros da cidade, como o Fla já vem fazendo em outras capitais, a exemplo de Brasília (DF).

Porém, imagens compartilhadas nas redes sociais pelo responsável por levar a taça à capital amapaense, Kassyo Ramos, mostram o troféu sem o jogador que decora a ponta do objeto. Nos stories do Instagram é possível ver, também, que a taça chegou intacta e que passou por vários lugares antes de ser exposta à orla da cidade, onde apareceu danificada.

Mesmo assim, torcedores rubro-negro do Amapá não perderam a oportunidade de prestigiar as taças da campanha história do Fla e lotaram a orla de Macapá, às margens do Rio Amazonas. Na fila, torcedores de todas as idades foram prestigiar o momento, aguardando na fila para chegar perto e até tocar o objeto, mesmo com a ausência de parte da taça.

Membros do Museu do Flamengo estiveram no local e acompanharam a exposição, mas o clube ou o organizador do evento não se pronunciaram sobre a possível quebra da taça.