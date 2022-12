Com Palmeiras, Flamengo e Athletico-PR, cabeças de chave para Libertadores 2023 já estão definidos

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) divulgou nesta sexta-feira, 16 de dezembro, o ranking de clubes de 2023. A lista é usada para definir os cabeças de chave dos grupos da Copa Libertadores, que ocorrerá entre os meses de fevereiro e novembro do próximo ano.

Os clubes brasileiros que irão encabeçar as chaves serão Flamengo, o atual campeão da competição, Athletico-PR, o vice-campeão, e Palmeiras, o melhor colocado. Além destes clubes, farão parte do pote 1 do sorteio o River Plate (1º), Boca Juniors (4º), Nacional (6º), Independiente del Valle (12º) e Olimpia (14º). Veja a lista dos 30 melhores:

Além dos clubes brasileiros anteriormente citados, o Brasil ainda tem outros sete representantes entre os 30 melhores colocados na lista, sendo eles:

Grêmio (5º);

São Paulo (9º);

Santos (10º);

Atlético-MG (11º);

Internacional (24º);

Corinthians (24º);

Cruzeiro (30º).

O sorteio da fase de grupos da Libertadores ocorre apenas no dia 22 de março de 2023, após as vagas restantes serem definidas com o fim das fases preliminares. O Brasil é o país que tem mais representantes entre os cabeças de chave, com três no total, seguido da Argentina, com dois, e Uruguai, Paraguai e Equador com um representante cada.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)