Novas camisas do Paysandu de 2023 serão alusivas aos 20 anos da participação na Libertadores; vídeo

O Paysandu já prepara o lançamento das novas camisas, coleção 2023. O Papão soltou um vídeo nas redes sociais com o coordenador técnico do Paysandu, Ricardo Lecheva, em que ele fala da campanha bicolor na Copa Libertadores de 2003, feito inédito no Norte do Brasil. A coleção 2023 do Papão será em homenagem aos 20 anos da participação alviceleste na maior competição sul-americana.

A equipe de O Liberal apurou com uma fonte, que a coleção assinada pela marca própria Lobo, contemplará os uniformes dos adversários do Papão na Libertadores de 2003. Camisas de goleiros, de treino e segundo uniforme, serão pensados e planejados de acordo com as camisas dos adversários do Papão, tendo o uniforme principal em alusão à camisa usada pelo Paysandu em 2003. Ainda não foi divulgada a data de lançamento.

Na competição o Bicola enfrentou o Sporting Cristal (PER), Universidad Católica (CHI), Cerro Porteño (PAR) e Boca Juniors (ARG). Na primeira fase o Papão terminou em primeiro com 14 pontos e invicto. Nas oitavas de final o Paysandu pegou o Boca Juniors e venceu o primeiro jogo no Estádio La Bombonera, na Argentina, resultado histórico e que é lembrado pelo clube todos os anos, mas acabou sendo eliminado em casa, ao perder por 4 a 2, no Mangueirão.

O Paysandu é o único clube do Norte a disputar a Libertadores. O clube conquistou o direito de jogar a competição sul-americana, após levantar a taça da Copa dos Campeões, vencendo o Cruzeiro-MG na decisão. O clube paraense também é dono do melhor aproveitamento entre os brasileiros na competição. O Papão possui 70,83% de aproveitamento, de acordo com a Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS).