Torcedor do Paysandu é flagrado com bandeira do Papão em gramado de estádio da Copa do Mundo

A Copa do Mundo no Catar mobiliza torcedores de todos os lugares. A torcida brasileira está presente no país, acompanhando a seleção e muitos paraenses marcam presença e não esquecem seus clubes do coração. Um torcedor do Paysandu teve acesso ao gramado de um dos estádios do Mundial e mostrou a bandeira do Papão da Seleção Brasileira.

O vídeo viralizou nos aplicativos de mensagens e o Paysandu fez questão de publicar em seus perfis oficiais nas redes sociais. Assista:

O torcedor do Papão aparece de joelhos, vestido com a camisa da Seleção Brasileira e segurando a bandeira do Paysandu e com o símbolo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), nas cores do Brasil.

Na transmissão do pré-jogo entre Brasil e Coreia do Sul, o repórter do Grupo Liberal, Abner Luiz, encontrou um outro torcedor do Paysandu, que provocou o Remo, maior rival bicolor. Um grupo de torcedores de Óbidos (PA), também esteve na partida, além de um torcedor do Remo, que pendurou uma bandeira azulina atrás de uma das traves.

Na semana passada, um torcedor do Remo passava em direção ao estádio no jogo França x Tunísia, no momento em que o repórter da TV Globo, Marcelo Courrege, entrava ao vivo. O jornalista fez questão de falar na transmissão do torcedor do Remo e disse: “Leão do Norte, de Belém do Pará”.