Torcedor do Paysandu provoca Boca Juniors e Remo no Catar: 'Veio aqui pra padecer'

De passagem pelo Catar para acompanhar a Copa do Mundo 2022, o paraense Eric não perdeu a viagem e, na chegada ao Estádio 974 para acompanhar Brasil x Coreia do Sul, provocou a torcida do Remo ao ser abordado pelo repórter Abner Luiz durante live do Grupo Liberal. Ele cantou trechos do hino popular do Papão, mas com uma "versão atualizada".

“O nosso time joga pra valer... até o Peñarol Boca Juniors, Remo... todo mundo veio aqui pra padecer”.

Acompanhe no vídeo:

Em campo, a Seleção Brasileira fez bonito e goleou a Coreia do Sul por 4 a 1. Vinícius Jr, Neymar, Richarlison e Lucas Paquetá marcaram para o time canarinho, enquanto Paik descontou no segundo tempo para os coreanos.

O Brasil volta a campo na sexta-feira (9), para encarar a Croácia nas quartas de final do Mundial. O duelo será no Estádio da Cidade da Educação, no Catar. Os croatas eliminaram o Japão nas oitavas. A Copa do Mundo tem cobertura exclusiva em solo catari pelo Grupo Liberal e a partida contra a Croácia será acompanhada lance a lance em oliberal.com.