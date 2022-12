Copa do Mundo 2022: Tite parabeniza seleção, declara apoio a Neymar e projeta evolução; veja mais

A vitória por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul mostrou um pouco daquilo que se espera de uma seleção com alguns dos melhores jogadores do planeta. Até aqui, sem dúvida, esta foi a melhor atuação da seleção na Copa do Mundo, até mesmo para o técnico Tite, que concedeu entrevista coletiva após a partida e fez uma série de ponderações, seja sobre o jogo, seus atletas, opções táticas, comemoração e apoio da torcida.

Com o triunfo sobre a Coreia, o Brasil volta a campo para mais um duelo insosso, desta vez diante da seleção da Croácia, na próxima sexta-feira (9), a partir do meio-dia, direto do estádio Cidade da Educação. Com um ar mais sereno e tranquilo, o treinador até brincou quando questionado sobre a 'Dança do Pombo', inspirada no atacante Richarlison, que também deixou o seu na goleada.

Confira aqui os principais trechos da conversa do treinador com jornalistas do mundo inteiro, onde esteve acompanhado do auxiliar técnico César Sampaio, do fisioterapeuta Ricardo Sasaki e do atacante Neymar:

Dança do Pombo

"A gente tenta se adaptar ao grupo, eles são muito jovens, e eu tento me adaptar a linguagem deles. Eles dançam, brincam. Um dia fui fazer a oração, aí estava o grupo molejo, tentei entrar e falaram pra eu ficar do lado. Falei: "Pô, me sacaram?". E eles: "Só se você fizer a dança". Mas aprender a dança deles é difícil (risos). Aí passou e ficou de sacanagem. Estávamos falando, brincando, e perguntei da dança do Richarlison, bem ruinzinha (risos). Falei que se fizer, pode vir que eu vou dançar."

"Mas tenho muitos cuidados. Sempre tem os maldosos que vão entender como desrespeito. Eu falei para os atletas me esconderem um pouco, sei da visibilidade. Não queria que tivesse outra interpretação a não ser pela alegria do gol, do resultado, do desempenho, mas não desrespeito pelo adversário ou ao Paulo Bento, que tenho respeito muito grande. Aí não deu para esconder (risos)"

Alex Sandro

"A certeza deles eu só tive depois do último treino. No final ele já estava liberado pelo departamento médico. Reunimos com o Ricardo Rosa, que o conhece, vamos fazer a primeira parte. Fui fazendo normal, aí falei, se você só olhar para mim ou nem falar nada, vai para o jogo. Aí comecei a rir. A gente ia com ele no jogo até onde ele pudesse. Ele foi um pouquinho a mais para buscar ritmo, mas também segurar porque temos outro jogo no processo de recuperação."

Características que gosta e o que precisa evoluir na equipe

"Como falamos do aspecto ofensivo? A ousadia ofensiva que essa equipe tem. Ela tem uma ousadia de finta, de lance individual, que é impressionante. Essa geração, que foi trabalhada por uma série de profissionais na base. Hoje recebi uma mensagem do Jardine falando do orgulho. Gosto de citar o Amadeu, fez parte muito da construção do Vini. As pessoas não sabem. Eles trabalharam na base para a formação desses atletas, inclusive a formação moral. Esses profissionais que trabalharam anteriormente têm um valor muito grande, quero dividir essa alegria. É uma equipe equilibrada, que tem a consciência que deve ser equilibrada. Sabe que se um desequilíbrio acontecer, pode ser fatal."

Sistema ofensivo e faixa que viu da sua época de Guarani

"Em relação a homenagem do torcedor do Guarani, foi muito menos pela qualificação profissional minha, mas pela resiliência de tanto tempo machucado. Eu tive sete ou oito lesões, talvez ali tenha ficado a marca maior de um atleta que procurou a superação, marcado também pela equipe de 87 que jogou muito. Eu ajudava ali. Fico muito feliz. Equilíbrio da equipe. Se fugir algum momento o equilíbrio, a possibilidade de perder é maior. Para ter esses jogadores, tem que ter o compromisso de se posicionar em campo na ação sem bola, assim como ter jogadores atrás que também dê esse suporte. Nossos dois laterais têm uma função mais de construção. É o mecanismo vivo que tentamos equilibrar.

Escolhas por Militão e Danilo

"As opções foram por jogadores versáteis, que jogam em duas, três funções. O Danilo jogou e joga bastante na esquerda, ou com três zagueiros ou como lateral. Convocamos jogadores com essa versatilidade"

Escolhas por Militão e Danilo na escalação, e o jogo de Neymar

"Quero passar essa resposta do Neymar, Danilo, da recuperação do Alex Sandro... Nós queríamos contar com o Jesus aqui, e teve uma informação que me deixou revoltado em relação a ele, que quero reiterar a irresponsabilidade da pessoa que colocou a notícia em relação a ele. Do problema do Telles também. Mas tem um representante da equipe que pode falar da recuperação."

Torcida brasileira

"É um sentimento de gratidão. Talvez essa é a palavra que posso encontrar. A exposição é bastante dura, mas a torcida, que você está representando, quando vem com apoio, acreditando, fortalece. O Neymar foi exemplo disso. Nosso respeito e consideração para vocês que nos passam esse carinho."