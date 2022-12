Morre o lateral-direito Marcos Dobrada, Campeão dos Campeões com o Paysandu em 2002

Campeão da Copa dos Campeões com o Paysandu, o ex-lateral-direito Marcos Dobrada morreu nesta sexta-feira (2). O ex-jogador sofria com problemas de saúde desde 2015, quando sofreu um acidente automobilístico. A informação da morte foi confirmada por Vandick Lima, companheiro de Marcos na época em que atuou pelo Papão.

"Dia triste. Perdemos nosso lateral Campeão dos Campeões Marcos Dobrada. Ficarão para sempre em nossas memórias suas jogadas, seus gols e principalmente sua alegria. Que Deus te receba de braços abertos e conforte o coração da família e amigos", postou em uma rede social.

Marcos Dobrada passou pelo Remo em 2006 (Marcelo Seabra/Arquivo O Liberal)

O Núcleo de Esportes de O Liberal entrou em contato com a assessoria de comunicação do Paysandu para saber detalhes sobre a causa da morte de Marcos, mas até o momento não obteve retorno.

A saúde de Marcos ficou ainda mais debilitada em 2020, quando o ex-jogador sofreu uma parada cardíaca. Na época, ele chegou a ser reanimado e sobreviveu, mas foi internado em várias outras oportunidades, ainda com sequelas do acidente sofrido em 2015.

O Paysandu emitiu uma nota por meio das redes sociais em solidariedade à família de Marcos Dobrada, relembrando lances de usa passagem marcante pelo clube em 2002. "Irreverente e alegre. Assim era o Marcos, nosso lateral-direito que teve participação importante na conquista da tríplice coroa, há 20 anos. Hoje acordamos com a triste notícia da sua partida. Nos solidarizamos com seus familiares, amigos e torcedores. Descanse em paz, Dobrada", postou o Papão.

Acidente

Na ocasião, Marcos estava voltando de uma festa de aniversário, quando seu carro foi atingido por outro veículo conduzido por um motorista alcoolizado, na contramão. No carro em que o ex-jogador estava, apenas ele sobreviveu.

Marcos sofreu fraturas nas pernas, braços, afundamento de tórax e lesões cerebrais, que acabaram por deixá-lo sem os movimentos do braço e perna esquerdos. Após diversas cirurgias e uma traqueostomia malsucedida, o ex-jogador passou a ser alimentado por meio de sonda.

Carreira no futebol

Apesar de ter uma rápida passagem pelo Remo, em 2006, o lateral ficou marcado com a camisa do Paysandu nas conquistas da Copa Norte, Copa dos Campeões e Parazão, em 2002. No Papão, o jogador atuou em 26 partidas e marcou três gols.

Além da dupla Re-Pa, Marcos acumulou passagens por Coritiba, Fortaleza, Marília, ASA e Náutico, até se aposentar pelo Olímpia-SP, em 2010.