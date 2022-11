Genilson iguala marca histórica de Gino no Paysandu e comemora: 'muito feliz'

O gol do zagueiro e capitão do Paysandu, Genílson, contra o São Raimundo-AM, pelas semifinais da Copa Verde, foi o oitavo do defensor no ano. O tento, além de abrir caminho para a vitória bicolor no último sábado (12), fez com que o jogador alcançasse a marca de Gino, também zagueiro e capitão do Papão na conquista da Copa dos Campeões, em 2002.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Agora, Genilson compartilha com o ex-jogador o posto de zagueiro que marcou mais gols no século XXI com a camisa do Lobo. Questionado sobre a marca, o defensor disse que as bolas na rede têm sido fruto do bom ambiente vivido no Paysandu.

VEJA MAIS

"Minha trajetória por aqui está sendo bastante feliz. Apesar de não ser uma característica minha (fazer gols), essa tem sido a temporada que mais tenho marcado. Neste ano, tenho me posicionado bem na área e tido extrema felicidade. Espero continuar ajudando a equipe com gols, mas claro, continuar colaborando defensivamente", explicou.

Genílson poderá superar Gino ainda nesta temporada. O capitão do Papão ainda terá mais dois jogos pela frente, contra o Vila Nova-GO, pela final da Copa Verde. Perguntado sobre a decisão, o zagueiro disse que espera um duelo difícil diante dos goianos. Além disso, o jogador disse que vai utilizar os próximos dias para observar melhor a equipe Colorada.

"A gente ainda não viu os jogos do Vila na Copa Verde, mas vimos os da Série B. Eles mudaram algumas peças desde lá, mas dá pra perceber que eles tem um time qualificado. Aqui também temos boas peças e vamos tentar igualar as forças para buscar o título", disse Genilson.

Paysandu e Vila Nova-GO se enfrentam pela final da Copa Verde nesta terça-feira (15), no estádio da Curuzu, em Belém, às 18h30. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.