Copa Verde, reencontro e lei do ex? Paysandu reencontra 'carrasco' ex-Remo contra o Vila Nova

A final da Copa Verde 2022 será marcada por reencontros. De um lado o Paysandu, buscando o tricampeonato da competição, do outro o Vila Nova-GO, que chega pela segunda vez consecutiva à final e tenta o título inédito. Os dois times têm jogadores que passaram pelo adversário e existe a possibilidade da famosa “lei do ex. Outro reencontro é do Paysandu com o “carrasco” da eliminação na semifinal da competição de 2021, quando jogava pelo Remo.

O adversário bicolor tem no plantel jogadores conhecidos do futebol paraense, um deles vestiu a camisa do Papão. O atacante Daniel Amorim, atualmente com 33 anos, hoje defende o Vila Nova. Emprestado pelo Tombense-MG, ele passou pelo Paysandu em 2017 e fez oito partidas com a camisa bicolor, mas não balançou as redes.

Daniel Amorim foi contratado como esperança de gols do Paysandu em 2017, mas não correspondeu (Divulgação / Paysandu)

Algoz

Outro que passou por Belém é o atacante Neto Pessoa, de 28 anos. O jogador foi destaque do Remo, maior rival bicolor, na conquista do título da Copa Verde de 2021. Ele foi o artilheiro da competição, com nove gols, e marcou quatro deles contra o Paysandu - dois no empate em 2 a 2 na Curuzu e mais dois na vitória azulina no Baenão, o que lhe valeu a pecha de “carrasco” na eliminação alvicelste da Copa Verde.

Neto Pessoa foi o artilheiro do Remo na Copa Verde 2021 (Samara Miranda / Remo)

Lei do ex?

Pelo lado do Paysandu dois jogadores já vestiram a camisa do Vila Nova, um deles é o zagueiro Naylhor. Em 2018 o defensor atuou pelo Tigre na Série B do Brasileiro, fazendo 10 partidas com a camisa alvirrubra.

Além de Naylhor, outro atleta do atual elenco alviceleste que defendeu o Vila Nova foi o lateral-esquerdo Patrick Brey. O jogador vestiu a camisa do Tigre nas temporadas 2015, 2016 e 2017 e disputou 30 partidas pelo Vila Nova.

Papão x Tigre se enfrentam nesta terça-feira (15), às 18h30, na Curuzu, em Belém, pelo jogo de ida da final da Copa Verde 2022. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.