Paysandu é o maior finalista da Copa Verde e pode ser o maior campeão diante do Vila Nova-GO

O Paysandu está em mais uma final da Copa Verde. O Papão da Curuzu é o clube que mais chegou em finais da competição, com seis finalíssimas. O clube bicolor possui a chance também de ser a equipe com mais títulos de forma isolada, na decisão diante do Vila Nova-GO, que inicia nesta terça-feira (15), em Belém e no próximo sábado (19), em Goiânia (GO).

A Copa Verde foi criada em 2014 e o Paysandu chegou à primeira final da competição diante do Brasília-DF. O clube ficou com o vice-campeonato na ocasião. O primeiro título do Papão foi em 2016, quando disputou a final contra o Gama-DF.

No ano seguinte, mais uma decisão da Copa Verde no caminho do Papão. O clube bicolor enfrentou o Luverdense-MT, mas não conseguiu passar pelo clube da região Centro-Oeste e ficou com o vice-campeonato.

Mas o segundo título do Paysandu na competição regional veio em 2018. O Papão teve pela frente na decisão o Atlético-ES e o Bicolor venceu o clube capixaba com o Mangueirão lotado e levantou a taça pela segunda vez.

A quinta vez em que o Paysandu chegou à decisão foi em 2019. O clube alviceleste enfrentou o Cuiabá-MT e venceu o primeiro jogo fora de casa por 1 a 0. Na partida de volta, tudo pronto para a festa bicolor, mas o Dourado venceu o jogo no último minuto e levou a decisão do título para os pênaltis. Nas cobranças o jogador Caíque Oliveira, do Paysandu, ficou marcado pelo pênalti perdido e a forma inusitada de cobrar. No final, o Cuiabá levou a melhor e ficou com a taça dentro do Mangueirão.

O Papão ficou de fora das finais nas temporadas 2015, 2020 e 2021. O clube paraense, ao lado do Cuiabá, são as agremiações com mais títulos da Copa Verde com duas conquistas cada. O Paysandu possui a chance de ultrapassar o Dourado em títulos, além de colocar o Pará como o Estado com mais títulos com quatro conquistas, caso vença (Paysandu em 2016 e 2018 e Remo em 2021).