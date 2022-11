Técnico do Paysandu atribui má fase de José Aldo a sondagens de outros clubes: 'Isso desfoca'

O Paysandu conquistou a final da Copa Verde, contra o Vila Nova, com uma goleada sobre o São Raimundo-AM. Mas, apesar dos elogios gerais, o meia José Aldo teve a atuação criticada. Não à toa o meia, um dos principais jogadores do time, foi substituído aos 13 minutos do segundo tempo.

Questionado sobre o momento de Aldo, o técnico bicolor, Márcio Fernandes, admitiu a má fase do atleta. O treinador foi além e deixou no ar que o interesse de outros clubes no jogador está prejudicando a performance do meia dentro de campo:

"Quando acontece muita procura, talvez algumas propostas, por mais que você tente focar no seu trabalho, isso desfoca um pouco. Ele não está conseguindo separar. Vamos conversar esta semana, é um jogador importante para a gente, para que volte a jogar o que sabe e vai nos ajudar muito se conseguir", explicou Márcio.

VEJA MAIS

O Paysandu encara o Vila Nova na decisão da Copa Verde. O primeiro jogo ocorre nesta terça-feira (15), às 18h30, no Estádio da Curuzu. A volta será no sábado (19), às 19h, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia. Acompanhe a cobertura de ambos os duelos pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com.