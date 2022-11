Paysandu x Vila Nova: Saiba os horários dos jogos da final da Copa Verde 2022

Pela primeira vez, Paysandu e Vila Nova decidem o título da Copa Verde. Bicampeão da competição regional, o Papão tem a chance de se isolar como o maior campeão do torneio. Já o Vila Nova, que ficou com o vice em 2021, busca um título inédito. As equipes disputam a taça em dois jogos e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu os horários das partidas.

O jogo de ida tem mando do Paysandu. O duelo ocorre nesta terça-feira (15), às 18h30, no Estádio da Curuzu. Já a volta será no próximo sábado (19), véspera da abertura da Copa do Mundo de 2022, a partir das 19h, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).

Como Paysandu e Vila Nova chegaram à final?

Equipe que mais vezes chegou em finais da Copa Verde (com esta edição, são seis), o Paysandu avançou à decisão após eliminar o Humaitá-AC nas oitavas por 3 a 0, o Tocantinópolis nas quartas por 2 a 0, e o São Raimundo-AM, com o placar agregado de 5 a 2, nas semifinais.

Já o Vila Nova despachou o Operário Várzea-Grandense-MT, após vencer por 2 a 1, o Real Noroeste-ES, com direito a uma disputa de pênaltis, após o empate em 0 a 0, e o Brasiliense-DF, com o agregado de 3 a 2. Esta é a segunda final consecutiva do Tigre, que perdeu para o Remo na decisão do ano passado.

Como acompanhar Paysandu e Vila Nova?

Vale lembrar, as equipes chegam para a final sem vantagens. Em caso de empate em pontos e saldo de gols ao final de ambas as partidas, Paysandu e Vila Nova decidirão o título na disputa de pênaltis. Acompanhe a cobertura completa, assim como o Lance a Lance dos dois confrontos, pelo portal OLiberal.com.