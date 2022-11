Vila Nova-GO vence Brasiliense e é o primeiro finalista da Copa Verde de 2022

O Vila Nova-GO venceu o Brasiliense por 2 a 1 no estádio OBA, em Goiânia, e foi a primeira equipe a garantir vaga na final da Copa Verde de 2022. O Colorado agora espera o vencedor do confronto entre Paysandu e São Raimundo-AM, que se enfrentam às 18h30 deste sábado (12), para conhecer o adversário na grande decisão.

A classificação do Vila Nova para a decisão começou a ser construída aos 17 minutos do primeiro tempo, com Kaio Nunes. Logo depois, aos 27, foi a vez de Tobinha empatar para o Jacaré. Só que logo na virada para o segundo tempo, aos 3 minutos, Diego Tavares voltou a deixar o Vila na frente do marcador.

VEJA MAIS

Com o empate em 1 a 1 no jogo de ida, disputado na última quarta-feira (9), a vitória do Vila garantiu a equipe goiana na grande final. Esta é a segunda vez que o Colorado vai decidir a Copa Verde. No ano passado, a equipe do centro-oeste foi derrotada pelo Remo, nos pênaltis, no Baenão.

Final

O primeiro jogo da final da Copa Verde deve ocorrer na noite de terça-feira (15), ou em Belém ou em Manaus. O jogo de volta vai ser realizado em Goiás no sábado (19). O Vila tem a vantagem de decidir em casa devido ao melhor posicionamento no ranking da CBF.