Márcio Fernandes escala Paysandu com mudanças para jogo decisivo pela Copa Verde

O Paysandu está escalado para o duelo contra o São Raimundo-AM, pelo jogo de volta das semifinais da Copa Verde 2022. Para o confronto decisivo, o técnico Márcio Fernandes fez duas mudanças em relação à equipe que entrou em campo na última terça-feira (8), em Manaus, contra o Furacão. Veja:

Entre as novidades está a entrada do meia Gabriel Davis, no lugar do centroavante Danrlei. Davis já havia entrado no meio da partida contra o São Raimundo, em Manaus, mas atuou como lateral-direito. Sem um "camisa 9" de ofício, a tendência é que Marlon atue mais centralizado na partida na Curuzu, logo mais.

A outra mudança está na lateral-direita. Thiago Ennes, titular da posição, saiu de campo machucado na última terça (8) e era dúvida para o confronto. O jogador até foi relacionado para o duelo deste sábado (12), mas vai começar no banco. Com isso, Leandro Silva ganha a titularidade no setor.

A primeira partida entre Paysandu e São Raimundo-AM terminou empatada em 2 a 2. Com isso, quem vencer o duelo na Curuzu estará na grande final da Copa Verde. Um novo empate leva a decisão do finalista para os pênaltis.