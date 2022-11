Atacante do Paysandu sobre preparação para semifinal da Copa Verde: 'Teve pouco treino'

Com o sonho do tricampeonato da Copa Verde ainda vivo, o Paysandu encara o São Raimundo-AM neste sábado, às 18h30, na Curuzu. Para a partida, a equipe teve pouco tempo de preparação, já que a delegação só chegou em Belém na quinta-feira (10), por causa dos voos lotados de Manaus (AM) para Belém.

Um dos poucos destaques do empate no duelo de ida foi o atacante Robinho, que marcou um dos gols. O atleta comentou sobre as impressões que teve do Tufão e contou como a equipe pôde se organizar para o jogo deste fim de semana:

"É um time muito chato, tem jogadores na frente [de ataque] muito rápidos, ligeiros. A gente sabia da dificuldade. Infelizmente não conseguimos a vitória no jogo de ida, mas agora é na nossa casa. [A preparação] foi mais conversa, trabalhar o psicológico de cada atleta, se cuidar. É tomar conta da alimentação, descansar. Teve pouco treino", disse Robinho.

Mesmo sendo o visitante na ida, o Paysandu superou os 60% de posse de bola nos 90 minutos. No entanto, o São Raimundo-AM foi a equipe que causou perigo. Para o duelo na Curuzu, Robinho afirmou esperar um Tufão mais defensivo e que a torcida será fundamental para que os jogadores furem o bloqueio.

"Eles devem vir com um time mais recuado, sabem da nossa força em casa e creio que venham retrancados. O torcedor tem nos apoiado. Esperamos que a Curuzu esteja lotada para que a gente possa fazer um grande jogo, e sair com vitória", concluiu.

Transmissão do jogo

O duelo entre Paysandu e São Raimundo-AM tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com. Acompanhe a cobertura pelo Lance a Lance de OLiberal.com.