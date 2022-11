Paysandu: dirigente cita CT, planejamento da chapa atual e fala motivo da não vinda de Vágner Love

O Paysandu está na briga pela conquista do tricampeonato da Copa Verde, mas o principal objetivo do ano não foi alcançado pelo Papão. O tão sonhado acesso à Série B não aconteceu mais uma vez e o clube terá que amargar mais um ano na Terceirona. O atual diretor de futebol bicolor, Roger Aguilera, em entrevista ao canal “Nostalgia Belém”, falou das finanças do clube, planejamento para a temporada 2023, caso a chapa em que ele faz parte vença a eleição, além de dar detalhes da negociação com o atacante Vágner Love, que acabou não se concretizando.

Roger é candidato à vice-presidência do clube na chapa atual, que tem como candidato à reeleição Maurício Ettinger. Aguilera comentou alguns pontos importantes, planejamento do clube para 2023 caso eleito e um deles é abertura do Centro de Treinamento bicolor, que fica no bairro das Águas Lindas, em Ananindeua.

“O nosso planejamento é fazer o CT, temos o CT, mas queremos entregar o campo até o primeiro semestre e subir para a Série B que é o nosso maior desafio”, disse Aguilera.

Finanças

Aguilera deu exemplos de como é feita a logística financeira do clube bicolor, como administrar as dívidas já adquiridas pelo clube e citou a importância de manter o teto financeiro da agremiação.

“Com o clube da Série C temos que zelar pelas finanças do clube. Primeiro é o passivo, não podemos deixar crescer esse passivo e temos que trabalhar, pagando, equalizando, para não ter bloqueios. Na Série C não tem cota de televisão, temos a marca Lobo e a renda [dos jogos] e temos que apurarmos para fazer esse planejamento. Exemplo, tenho R$ 500 mil para fazer uma folha salarial, mas não podemos fugir disso, pois se fugirmos [do valor] pode comprometer o clube e eu não posso fazer como o que fizeram lá atrás”, comentou.

Mudança de patamar

O dirigente alviceleste aposta na formação de atletas para que o Paysandu mude de patamar no cenário do futebol, além de questionar o imediatismo do torcedor.

“Nesse momento, como é que Paysandu pode dar um passo maior? Estamos trabalhando que é fazer um CT, aí formamos jogadores e podemos mudar de patamar, como o Athletico Paranaense mudou. Esse ano todos achavam que o Paysandu iria subir, chegou no quadrangular, tivemos lesões, problemas com jogador, atletas que não conseguimos trazer e não subiu. A linha entre o céu e o inferno é muito próxima. Se sobe tudo que foi feito foi certo, caso não suba tudo deu errado e é isso que precisamos mudar”, disse.

Vágner Love

Um dos desejos do Paysandu para o quadrangular da Série C deste ano era o atacante experiente Vágner Love, de 39 anos. Roger Aguilera deu detalhes da negociação, citou que a proposta do Papão era maior que a do Sport-PE, mas que um pedido da esposa, mudou o rumo da história.

“O Vagner, jogador ex-Flamengo estava na Dinamarca, tenho áudio dele aqui. Ele falou que aceitava a proposta do Paysandu para jogar a reta final da Série C, só que a esposa dele preferiu ir para Recife (PE), ele vai brigar com a mulher dele? E a proposta do Sport-PE era menor que a do Paysandu. É um detalhe que, talvez, fosse a nossa diferença para subir, pois a Série C é o mesmo nível, às vezes é um detalhe de um cara tecnicamente melhor que faz a diferença e ele poderia ter sido esse cara”, relembrou.

Manter elenco

Roger Aguilera prega a continuidade da atual gestão e de parte do elenco bicolor para a temporada 2023. O dirigente citou o quanto é difícil administrar um clube que se encontra na Série C.

“Essa continuidade do time esse ano, que queremos ter uma manutenção maior, pois fazer do zero o planejamento é muito difícil, onde estamos hoje é complicado. Temos um ‘nicho’ onde esses jogadores só ficam mudando de endereço, não tem base, não forma jogadores novos e fazendo a base ele terá identificação com o clube, ele vai sofrer [como torcedor]. O cara de fora vem, não deu certo, ele sai e sabe que está empregado”, finalizou.