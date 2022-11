Paysandu divulga relacionados para duelo contra São Raimundo-AM pela Copa Verde

O Paysandu divulgou a lista de jogadores relacionados para a partida contra o São Raimundo-AM, pelo jogo de volta das semifinais da Copa Verde de 2022. Entre os selecionados para o duelo está o lateral-direito Thiago Ennes. O jogador saiu lesionado do último confronto bicolor diante do Furacão e era dúvida para o duelo que ocorre neste sábado (12), às 18h30, na Curuzu.

Thiago Ennes foi um dos poucos jogadores contratados para o Paysandu exclusivamente para a disputa da Copa Verde. Desde que chegou a Belém, há pouco mais de um mês, o lateral disputou três partidas e ainda não marcou gols.

Antes do Paysandu, Thiago Ennes já havia jogado no futebol paraense, pelo Remo, maior rival bicolor, em 2021. O atleta foi titular do Leão em grande parte da campanha Remista na Série B, que terminou com o rebaixamento. Com a camisa azulina, o jogador atuou em 46 partidas e também não marcou gols.

Paysandu e São Raimundo-AM se enfrentam neste sábado (12), pelo duelo de volta da semifinal da Copa Verde. A partida terá cobertura Lance a Lance por OLiberal.com.

Confira os relacionados do Paysandu

Goleiros

Thiago Coelho

Gabriel Bernard

Zagueiros

Genílson

Lucas Costa

Naylhor

Laterais

Patrick Brey

Thiago Ennes

Leandro Silva

Renan Moura

Meio-campistas

Éric

Gabriel Davis

Jean Henrique

João Vieira

José Aldo

Kauê

Mikael

Ricardinho

Atacantes