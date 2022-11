Paysandu: Ricardinho elogia convocação de Daniel Alves e fala sobre renovação: 'Passei esse desejo'

Após os elogios da torcida no retorno aos gramados, o meia Ricardinho comentou pela primeira vez após a volta. Em entrevista coletiva realizada na Curuzu, nesta quinta-feira (10), o jogador revelou já ter tido conversas com a direção e que, provavelmente, deve renovar o contrato com o Paysandu.

"O presidente já mostrou interesse na renovação e eu também passei esse desejo. Agora estamos focados na fase final de Copa Verde. Tem as eleições do próximo mês, do clube, mas creio que as coisas irão acontecer porque há interesse das duas partes. Me vejo aqui, na pré-temporada, e iniciando a temporada 2023. Não estou colocando pressão em cima de ninguém, só estou passando meu sentimento", disse Ricardinho.

Outro tema explorado durante a entrevista foi a convocação do lateral-direito Daniel Alves, pelo técnico da Seleção Brasileira, Tite, para a Copa do Mundo. Ricardinho aproveitou para enaltecer o perfil de Daniel e afirmou concordar com a chamada, especialmente pelo aspecto liderança - algo que Ricardinho conhece bem.

"Pesa a ida do Daniel Alves. Eu o admiro muito pela liderança, carreira vitoriosa. A vivência dele com a camisa da Seleção, o que pode entregar para o grupo, junto de outros líderes. É um cara que vai agregar muito e ainda pode entregar muito pela sua qualidade técnica e o preparador físico da Seleção disse que o Daniel está dentro do nível [que a Seleção Brasileira pede]. Foi uma convocação que assino embaixo", concluiu.

O Paysandu de Ricardinho volta a campo no sábado (12), às 18h30, na Curuzu, contra o São Raimundo. Após o empate em 2 a 2 no duelo de ida, quem vencer avança para a decisão. Em caso de empate, o duelo vai para os pênaltis. Acompanhe o jogo pelo lance a lance de OLiberal.com.