Copa Verde: Vila Nova e Brasiliense empatam na outra semifinal e decidem vaga neste sábado; veja

Brasiliense e Vila Nova empataram em 1 a 1, na última quarta-feira, pela semifinal da Copa Verde. Os dois times disputam uma vaga na decisão, que tem na outra chave Paysandu e São Raimundo-AM. O segundo duelo será neste sábado, a partir das 16 horas, no estádio OBA, em Goiânia. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.

Todos os gols da partida foram anotados no segundo tempo. Quem saiu na frente foi o Tigrão, com Sousa, com um minuto de jogo. A resposta do Jacaré veio logo depois, aos oito minutos, após Jonathan Bocão invadir o fundo da área e cruzar para Luquinhas, que veio por trás da marcação para marcar de cabeça.

O Vila Nova chega na semifinal da competição de olho no primeiro título da Copa Verde, que bateu na trave no ano de 2021, quando perdeu na final para o Clube do Remo. Já o Brasiliense tenta o bi, após ter vencido a edição de 2020, derrotando justamente o Clube do Remo na final.