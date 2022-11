Paysandu inicia venda de ingressos para a final da Copa Verde contra o Vila Nova-GO; veja mais

Ao vencer o São Raimundo-AM por 3 a 0, o Paysandu carimbou o passaporte para mais uma final de campeonato, desta vez contra o Vila Nova-GO. Os dois clubes disputam o título da nona edição da Copa Verde, nos dias 15 e 19 deste mês, em dois confrontos. O primeiro, na Curuzu, já tem ingressos à disposição dos torcedores.

A diretoria do bicola definiu os valores dos ingressos em R$ 30 a arquibancada e R$ 80 a cadeira cativa. Os interessados em adquirir os bilhetes podem fazer através do site www.futebolcard.com Também há a possibilidade de compra presencial, através das lojas Lobo, exceto as unidades de Castanhal e Grão Pará.

A retirada dos ingressos de meia-entrada e gratuidades acontece nesta segunda-feira (14), a partir das 13 horas, na sala de segurança da Curuzu. A entrega está programada para encerrar às 17h.

Paysandu e Vila Nova decidem o título da Copa Verde pela primeira vez. Bicampeão da competição regional, o Papão tem a chance de se isolar como o maior vencedor do torneio, enquanto o Vila Nova, que ficou com o vice em 2021, busca o triunfo inédito.